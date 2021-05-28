https://news.day.az/politics/1346950.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города Агдам, встретился с представителями общественности района
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города Агдам, встретился с представителями общественности района
28 мая Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала глава государства встретился в представителями общественности Агдамского района.
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.
Затем глава государства принял участие в церемонии начала восстановления города Агдам, посадил дерево.
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