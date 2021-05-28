Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города Агдам, встретился с представителями общественности района

28 мая Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала глава государства встретился в представителями общественности Агдамского района.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

Затем глава государства принял участие в церемонии начала восстановления города Агдам, посадил дерево.

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