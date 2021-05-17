https://news.day.az/culture/1343506.html “Карабахские соловьи” – когда мугам исполняют дети - АРХИВНОЕ ВИДЕО
“Карабахские соловьи” – когда мугам исполняют дети - АРХИВНОЕ ВИДЕО
В 1977 г. в СССР был выпущен короткометражный фильм "Карабахские Соловьи".
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, фильм рассказывает о детском мугамном ансамбле из Нагорного Карабаха - древней кузнецы азербайджанских талантов.
Ансамбль был создан его художественным руководителем Мурадом Рзаевым в 1971-м году в Агдамском районе Азербайджана.
Фильм можно посмотреть ниже (выложены несколько копий с разных каналов).
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