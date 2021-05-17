“Карабахские соловьи” – когда мугам исполняют дети - АРХИВНОЕ ВИДЕО

В 1977 г. в СССР был выпущен короткометражный фильм "Карабахские Соловьи".

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, фильм рассказывает о детском мугамном ансамбле из Нагорного Карабаха - древней кузнецы азербайджанских талантов.

Ансамбль был создан его художественным руководителем Мурадом Рзаевым в 1971-м году в Агдамском районе Азербайджана.

Фильм можно посмотреть ниже (выложены несколько копий с разных каналов).