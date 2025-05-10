https://news.day.az/officialchronicle/1751609.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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