Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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