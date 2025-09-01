https://news.day.az/azerinews/1777519.html Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüşdə çıxış edib Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında görüş keçirilir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüşdə çıxış edib
Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında görüş keçirilir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре