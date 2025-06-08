Маск и министр финансов США подрались в Белом доме

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме.

Подробности инцидента, произошедшего в апреле, сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, в апреле отношения между бизнесменом и администрацией американского президента Дональда Трампа уже начали накаляться. После встречи у главы США Маск и Бессент не сошлись во мнениях относительно назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.

"Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, "как игрок в регби", и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять схватку", - говорится в статье со ссылкой на бывшего советника Трампа.