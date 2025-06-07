В Германии предложили запретить детям соцсети

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер предложил ввести запрет на использование популярных социальных сетей, включая Facebook, Instagram и TikTok, для лиц младше 16 лет.

Как передает Day.Az, в интервью изданию Bild am Sonntag немецкий политик выразил обеспокоенность пагубным влиянием цифровых платформ на подростков.

По словам Гюнтера, отсутствие должного контроля над контентом в соцсетях подвергает детей воздействию насилия, сексуализированного контента и дезинформации. Он раскритиковал власти за то, что те "пренебрегли своей защитной функцией" и призвал к коренному изменению подхода.

"Мы должны сделать всё, чтобы подростки до 16 лет росли в обществе без TikTok, без социальных сетей вообще", - подчеркнул премьер. Он также отметил, что доступ подростков к Facebook, Instagram и TikTok требует срочного законодательного регулирования.

Гюнтер связал рост подростковой агрессии с влиянием социальных сетей: "У нас всё чаще фиксируются случаи, когда 15- или даже 13-летние нападают с оружием на сверстников. Решение - ужесточить правила. Это не ограничение свобод, а защита будущего поколения".