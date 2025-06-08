В Мюнхене полиция застрелила напавшую на людей женщину

В Мюнхене полиция застрелила женщину, напавшую с ножом на людей.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в 20:00 по местному времени (22:00 Баку) на Терезиенвизе, где обычно проходит фестиваль пива "Октоберфест". Полиция выстрелила в нападавшую, вскоре она скончалась в больнице.

О мотивах женщины пока не сообщается. Газета подчеркивает, что, возможно, у нее были проблемы с психикой.