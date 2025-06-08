https://news.day.az/world/1758829.html В Мюнхене полиция застрелила напавшую на людей женщину В Мюнхене полиция застрелила женщину, напавшую с ножом на людей. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Инцидент произошел в 20:00 по местному времени (22:00 Баку) на Терезиенвизе, где обычно проходит фестиваль пива "Октоберфест". Полиция выстрелила в нападавшую, вскоре она скончалась в больнице.
В Мюнхене полиция застрелила напавшую на людей женщину
В Мюнхене полиция застрелила женщину, напавшую с ножом на людей.
Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в 20:00 по местному времени (22:00 Баку) на Терезиенвизе, где обычно проходит фестиваль пива "Октоберфест". Полиция выстрелила в нападавшую, вскоре она скончалась в больнице.
О мотивах женщины пока не сообщается. Газета подчеркивает, что, возможно, у нее были проблемы с психикой.
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