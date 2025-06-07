Десятки тысяч кв м. горят в Подмосковье - ВИДЕО
Площадь пожара на складе в Пушкине выросла до 21 тыс. кв. м.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание", - говорится в сообщении.
Полиция установила оцепление в районе пожара и объявила место в районе 500 м вокруг пожара зоной безопасности.
Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара составляла более 8 тыс. кв. м.
"Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкине составляет 8,1 тыс. кв. м. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара. По данным пресс-службы, на территории склада горюче-смазочных материалов на ул. Новая в Пушкине в одном из помещений произошло возгорание.
"В настоящий момент идет тушение пожара. Информации о пострадавших не поступало. После ликвидации возгорания пушкинская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в прокуратуре.
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