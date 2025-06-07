Десятки тысяч кв м. горят в Подмосковье

Площадь пожара на складе в Пушкине выросла до 21 тыс. кв. м.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание", - говорится в сообщении.

Полиция установила оцепление в районе пожара и объявила место в районе 500 м вокруг пожара зоной безопасности.

Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара составляла более 8 тыс. кв. м.

"Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкине составляет 8,1 тыс. кв. м. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара. По данным пресс-службы, на территории склада горюче-смазочных материалов на ул. Новая в Пушкине в одном из помещений произошло возгорание.

"В настоящий момент идет тушение пожара. Информации о пострадавших не поступало. После ликвидации возгорания пушкинская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в прокуратуре.