Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан

Одно из самых захватывающих автосоревнований в мире - международный автопробег Peking to Paris Motors Challenge - во второй раз пройдет по территории Азербайджана, передает Day.Az.

Ралли раритетных автомобилей состоится при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации автоспорта Азербайджана и Операционной компании Baku City Circuit.

Peking to Paris Motors Challenge - это настоящее испытание для автомобилей-легенд XX века и их экипажей. За 37 дней участникам предстоит преодолеть 14 500 километров, проехав через 12 стран. Ралли стартовало 17 мая у Великой Китайской стены и, пройдя через Китай, Монголию и Казахстан, достигло в Азербайджан.

Сегодня, 7 июня, в 18:00 в Приморском национальном парке, у фонтана "Семь красавиц", открылась выставка ретро-автомобилей. Самый "возрастной" участник автопробега - American LaFrance Type 10 1917 года выпуска, а самый "молодой" - Toyota Hilux 1984 года.

9 июня у Центра Гейдара Алиева стартует азербайджанский этап ралли, который пройдет через Гобустан, Шемаху, равнину Аджинохур-Джейранчоль и другие живописные регионы Азербайджана, а завершится в Гахе. В азербайджанском отрезке ралли примут участие 55 ретро-автомобилей. 10 июня участники покинут страну.

После Азербайджана участников ожидают сложные маршруты Грузии и Турции, а затем - финальный европейский этап через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и Швейцарию с финишем во Франции.

Напомним, что автопробег Peking to Paris проводится с 1907 года, а через территорию Азербайджана он проходит второй раз в своей истории.