https://news.day.az/world/1758825.html Отец Маска в Москве Бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск прилетел в Москву. Как передает Day.Az со ссылкой на "АиФ", отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска приехал в Россию для участия в "Форуме будущего 2050". Форум пройдет 9-10 июня в российской столице. Уточняется, что Маск выступит на мероприятии в качестве спикера.
Отец Маска в Москве
Бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск прилетел в Москву.
Как передает Day.Az со ссылкой на "АиФ", отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска приехал в Россию для участия в "Форуме будущего 2050".
Форум пройдет 9-10 июня в российской столице. Уточняется, что Маск выступит на мероприятии в качестве спикера.
Ранее Эррол Маск охарактеризовал разногласия между его сыном и американским лидером Дональдом Трампом как столкновение двух "альфа-самцов". Он порекомендовал отпрыску уступить в этом противостоянии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре