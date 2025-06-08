Отец Маска в Москве

Бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск прилетел в Москву.

Как передает Day.Az со ссылкой на "АиФ", отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска приехал в Россию для участия в "Форуме будущего 2050".

Форум пройдет 9-10 июня в российской столице. Уточняется, что Маск выступит на мероприятии в качестве спикера.

Ранее Эррол Маск охарактеризовал разногласия между его сыном и американским лидером Дональдом Трампом как столкновение двух "альфа-самцов". Он порекомендовал отпрыску уступить в этом противостоянии.