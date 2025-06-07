Мяч на стороне Никола Пашиняна: Баку ждет реализации своих требований

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Азербайджан с праздником Гурбан.

"Поздравления Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу с Гурбан-байрам. Пожелания мира и процветания нашим странам и народам", - написал Пашинян в соцсети.

Кроме того, он поздравил с праздником Курбан лидеров Турции и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана и Масуда Пезешкиана.

И если поздравления в адрес президента Ирана со стороны Никола Пашиняна были вполне ожидаемыми, то его поздравления в адрес президентов Турции и Азербайджана могли показаться чем-то удивительным. Ведь, у Армении нет дипломатических отношений с Турцией и Азербайджаном, да и целая куча вопросов в отношениях между официальным Ереваном и официальными Анкарой и Баку остается не решенной.

Но, при ближайшем рассмотрении ничего шокирующего тут не просматривается. Начнем с того, что даже в самый разгар холодной войны президенты США и генсеки ЦК КПСС обменивались поздравлениями по случаю Нового года, дней независимости, а также 75-летия окончания Второй мировой войны и других международных памятных дат. Особенно это касалось времени, когда между странами налаживался диалог (например, при Хрущёве и Кеннеди, или при Горбачёве и Рейгане).

Кроме того, несмотря на несколько войн и продолжающееся напряжение, президенты и премьер-министры обеих стран периодически обменивались поздравлениями: по случаю Дня независимости (у Индии - 15 августа, у Пакистана - 14 августа). По случаю религиозных праздников, таких как Дивали, Ид или Рождество. Например, в 2015 году премьер-министр Индии Нарендра Моди неожиданно посетил Пакистан в день рождения пакистанского премьера Наваза Шарифа, сопровождая визит поздравлением.

Израильские президенты и премьеры (включая Биньямина Нетаньяху и Ицхака Герцога)также нередко поздравляли мусульман с Рамаданом и Ид аль-Фитром, включая даже палестинцев и лидеров арабских стран, с которыми отношения были напряжёнными или враждебными. В свою очередь, некоторые арабские лидеры, например, президент Египта Анвар Садат (до подписания мира в 1979), направляли неофициальные сигналы о желании сближения, в том числе через символические жесты.

Наконец, Барак Обама в период своего президентства (особенно в 2009-2016 гг.) регулярно направлял видеообращения и поздравления по случаю праздника Новруз - персидского Нового года. Хотя США и Иран не имели дипломатических отношений с 1980 года, Обама использовал эти поздравления как возможность обратиться к иранскому народу и властям с призывом к улучшению отношений.

Так что, по большому счету, нет ничего удивительного в нынешних действиях премьер-министра Армении, который прекрасно понимает, что у Армении нет никакого иного способа избавится от самоизоляции, кроме как наладить отношения с Турцией и Азербайджаном. Тут, как говорится, выход находится там же, где и вход. Армения сама выбрала путь территориальных претензий к нашей стране, оккупировав 20% азербайджанских земель и отказываясь подчиняться международному праву, а также резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН.

Все предыдущие и действующие руководители Армении полагались на "тактику" максимального долгого удержания азербайджанских территорий под оккупацией, в расчете на то, что наша страна и мировое сообщество смирятся с так называемым "новым статусом-кво". Но, этого не произошло. Азербайджан, во главе с Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым, выстроил блестящую стратегию будущих побед, усилившись геополитически, дипломатически, экономически и с военной точек зрения.

Все это привело к Победе Азербайджана в 44-дневной войне, а потом и к успешно проведенной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана были восстановлены, после чего официальный Баку инициировал начало мирных переговоров с официальным Ереваном.Такова история вопроса.

И сейчас мы видим, что Н колу Пашиняну, который спровоцировал начало 44-дневной войны и антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе , нужно демонстрировать свое полное превращение из "ястреба войны" в "голубя мира". Того от него требуют как внешние кураторы Армении, так и реалии этой страны, остающейся геополитическим тупиком Южного Кавказа.

Да, мы уже видим, что на Пашиняна оказывается большое давление. Вот и бывший президент Армении и лидер Республиканской партии Серж Саргсян выступил с призывом инициировать вотум недоверия действующему премьер-министру страны. Да, формально говорится о том, что причиной такого рода призывов является невыполнение действующими властями программы правительства, принятой в 2021 году.Но в реальности, имеет место попытка политического реванша со стороны Саргсяна.

Рассуждая шире, дашнаки и карабахский клан мечтают сместить Никола Пашиняна, спекулируя именно на теме поражения Армении в 44-дневной войне. Но именно потому официальный Баку всегда и четко указывал на то, что он подпишет мирный договор с Арменией только в том случае, если будут устранены две проблемы. Азербайджан обоснованно требует от Армении отказа от услуг Минской группы ОБСЕ и, главное, внесения изменений в Конституцию Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану и к Турции. Без осуществления этих шагов со стороны официального Еревана никакого мирного азербайджано-армянского соглашения не будет. И Армения, соответственно, останется региональным геополитическим тупиком, к тому же раздираемым внутриполитическими склоками.