Найден неожиданный и мощный источник загрязнения воздуха

Международная группа ученых из Китая, Японии, Великобритании и других стран совершила открытие, перевернувшее представления о роли пустынной пыли в формировании вредных атмосферных аэрозолей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR).

Долгое время научное сообщество считало крупные частицы пустынной пыли химически инертными. Однако новое исследование раскрыло удивительный механизм: эти частицы, содержащие нитрат кальция, способны поглощать воду даже при крайне низкой влажности (всего 8%), создавая идеальную среду для химических реакций.

В таких "микролабораториях" газообразные загрязнители преобразуются во вторичные органические аэрозоли (SOA) - основные компоненты вредных частиц в воздухе.

"Мы обнаружили, что около 50% водорастворимых SOA образуются именно на крупных частицах пыли, что полностью меняет наши представления о химии атмосферы", - пояснил профессор Зонгбо Ши из Бирмингемского университета.

Особенно тревожным оказался масштаб этого явления - в некоторых регионах, от Северной Африки до Восточной Азии, такие реакции могут давать до двух третей всех аэрозолей.

Открытие имеет далеко идущие последствия для климатического моделирования и борьбы с загрязнением воздуха. Традиционные модели, не учитывавшие этот механизм, возможно, десятилетиями недооценивали вклад пустынных бурь в глобальное загрязнение.

Его результаты помогут улучшить прогнозы качества воздуха и разработать более эффективные стратегии защиты здоровья людей, особенно в регионах, регулярно страдающих от пыльных бурь.