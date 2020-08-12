Хикмет Гаджиев: Стратегия национальной безопасности Армении

На днях Армения объявила общественности свою новую Стратегию национальной безопасности. В заметках, написанных в качестве предисловия к стратегии, премьер-министр Никол Пашинян широко обращается к истории Армении, затрагивает Армянское нагорье, Айка, царя Арташеса, Аршакидов, Ванское царство, геноцид и другие подобного рода исторические моменты мифического характера, что не совсем совместимо с такими документами с точки зрения формата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, такие мысли содержатся в комментариях помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева к новой Стратегии национальной безопасности Армении.

Гаджиев сообщил, что в целом, Стратегия национальной безопасности Армении - словно фальшивый учебник истории. Обычно в таких документах не бывает такого множества ссылок на историю. Чувствуется, что Армения все еще остается заложницей прошлого, ее комплекс неполноценности проявился и в этом документе.