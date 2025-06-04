Новая доза армянской истерики

Автор: Мехти Ахмедзаде

С тех пор как армяне добровольно ушли из Карабахского экономического района Азербайджана, несмотря предложения остаться и интегрироваться, в Армении долго ломали голову, что бы такого придумать, чтобы обернуть этот факт в очередную историю о "геноциде" и "этнической чистке". Глаголить постоянно об этом не помогло, ибо факты остаются фактами. Теперь в ход пошла новая "гениальная" идея.

Начнем с того, что озвучили ее на Третьем дополнительном совещании по человеческому измерению ОБСЕ/БДИПЧ, прошедшем 2-3 июня в Вене. Формально темой встречи была инклюзия, терпимость и недискриминация, но армянская сторона, как водится, использовала площадку исключительно для политических манипуляций. Так здесь начались обсуждения о "Государственной систематизированной дискриминации и этнических чистках армян в Азербайджане".

Ох, как! То, что в Баку всегда говорили, что проживающие в Карабахе армяне считаются гражданами Азербайджана, никто, естественно, не вспомнил. Но пойдем дальше, так как бреда было сказано много.

Некий Даниел Иоаннисян с крокодильими слезами рассказывал собравшимся, что наша страна использовала свою армию для организации "этнической чистки", чтобы "выселить армян со своей территории".

"Всего за одну неделю 100 000 армян покинули Нагорный Карабах, и сейчас там не осталось ни одного армянина", - изрек он.

Да, армяне покинули Карабах. Насильно? Абсолютно нет. Азербайджанская армия провела контртеррористическую операцию, в результате которой был полностью восстановлен суверенитет нашей страны. По итогам, армяне могли остаться. Но они решили в привычной для себя манере строить из себя жертв и покинули территорию Азербайджана. При этом, не было произведено ни одного выстрела, азербайджанские войска не стреляли никому в спину, как это делали армянские боевики в Первую карабахскую войну. Устранив военную угрозу, наши ВС проводили тех, кто хочет уйти. Кроме того, армяне в Карабахе еще остались. Некоторые из них, напомним, недавно выступали на суде в Баку.

Теперь напрашивается вопрос - где тут "этническая чистка и геноцид"?

Геноцид - целенаправленное и систематическое уничтожение полностью или частично национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Геноцид подразумевает убийство членов группы, причинение им тяжких физических страданий, ограничение деторождения и насильственную передачу детей другой группе. Главный признак геноцида - умышленность действий, направленных на ликвидацию конкретной группы людей.

Было ли все это в 2023-м году? Нет, как и не было в 2020-м. Азербайджан не воевал с безоружными людьми и мирным населением. А когда уже был полностью восстановлен суверенитет нашей страны, армянам не причиняли тяжкие физические страдания, никто не ограничивал деторождение и не отбирал детей. Напротив, было предложено - "Хотите остаться? Оставайтесь. Но надо принять гражданство".

Что сделали армяне? Добровольно уехали. Спокойно собрали вещи, спокойно сели в машины, спокойно поехали в Армению. Фото и видео колонн автомобилей можно легко найти в Интернете.

Ответить на это все просто нечего. И вот на сцене после Иоаннисяна появилась представитель НПО "За равные права" Гаяне Абрамян, которая заявила следующее:

"Поистине шокирует, сколько нужно цинизма, чтобы осуществить один из самых ужасных и жестоких актов этнической чистки, а затем публично заявлять, что Армения просто переместилась в Армению".

Это какой-то заумный ход конем? Что-то не достаточно аргументированно и совсем неудачно.

Далее она продолжила, что каждый день "на самом высоком уровне в Азербайджане разжигают и нормализуют ненависть к армянам".

"Армянофобия не случайна, это преднамеренный политический инструмент, служащий как внутренним, так и внешним политическим повесткам. Она действует как средство отвлечения азербайджанского населения от внутренних социальных и политических проблем, объединяя их против сконструированного внешнего врага", - заявила Абрамян.

Во-первых, абсурд, ибо в Азербайджане после завершения конфликта заявили, что пора строить прочный мир и нормализовать отношения. Во-вторых, мадам Абрамян, все с точностью до наоборот. Это в в Армении на самом высоком уровне разжигали и нормализовали ненависть к азербайджанцам. Азербайджанофобия в Армении - это неслучайность, а преднамеренный политический инструмент, служащий как внутренним, так и внешним политическим повесткам. Она действует как средство отвлечения армянского населения от внутренних социальных и политических проблем, объединяя их против сконструированного внешнего врага.

Почему ее же слова подходят к самой же Армении? Потому что стоить лишь вспомнить, что говорил Кочарян о "генетической несовместимости азербайджанского и армянского народов". Что говорил Саргсян о событиях в Ходжалы. Ведь именно он в интервью западным журналистам без стеснения признал, что армяне "сломали стереотип" о том, что они не могут убивать мирных жителей. Или может напомнить о пропаганде ненависти в армянских учебниках, где азербайджанцы десятилетиями изображались в образе врага? Или о детских лагерях, где детей обучали стрелять по азербайджанским мишеням?

Мадам Абрамян, прежде чем рассуждать о политических инструментах и внешних врагах, загляните в свою собственную политическую повестку. Ведь именно Армения вырастила поколение, которое считает нормой ненавидеть соседей. И если уж на то пошло, именно армянская элита годами строила своё политическое выживание на антагонизме с Азербайджаном, подменяя реальную политику сплошной риторикой "вечной вражды". А теперь, когда эта риторика больше не работает, когда Азербайджан вернул контроль над своими территориями и предлагает перейти к мирной повестке, вы пытаетесь выдумать новые формы давления.

Сама попытка называть происходящее в Карабахе в 2023 году "геноцидом" - это не просто абсурд, а оскорбление памяти жертв реальных геноцидов. Это девальвация термина, который в международном праве означает совершенно конкретные и чудовищные преступления. Но армянской стороне это безразлично - главное, громко крикнуть и разжалобить аудиторию.

Именно поэтому подобные выступления в Вене, вроде тех, что устроили Иоаннисян и Абрамян, не имеют никакой юридической или политической ценности. Это не правозащитная деятельность, это политическая агитация в духе уличного митинга. Цель тут не защита прав, а жалкая попытка давления на Азербайджан.

Никакой дискриминации и тем более насильственного изгнания не было. Это был собственный выбор армян, продиктованный страхами, мифами и внутренней пропагандой. И, пожалуй, именно это больше всего подрывает их же собственный нарратив. Глупо постоянно кричать о "геноциде" там, где не прозвучал ни один выстрел. Отсюда и эта болезненная реакция в виде попытки выдать добровольный уход за трагедию, где виновен кто угодно, только не сами армяне.