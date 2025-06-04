В Италии загорелся кампус известного университета

В Витербо в Италии загорелся кампус университета, огонь перекинулся на лабораторию, где хранились баллоны с азотом и 500 литрами этанола, сообщает 4 июня газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Возгорание произошло на крыше факультета сельского хозяйства Университета Риелло, где проводились ремонтные работы с использованием сварки", - сообщает издание

Один из рабочих, который находился там в момент возгорания, числится пропавшим без вести.

Всех людей эвакуировали из здания. По предварительным данным, жертв среди студентов и работников университета нет.