https://news.day.az/world/1758134.html В Италии загорелся кампус известного университета - ВИДЕО В Витербо в Италии загорелся кампус университета, огонь перекинулся на лабораторию, где хранились баллоны с азотом и 500 литрами этанола, сообщает 4 июня газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В Италии загорелся кампус известного университета - ВИДЕО
В Витербо в Италии загорелся кампус университета, огонь перекинулся на лабораторию, где хранились баллоны с азотом и 500 литрами этанола, сообщает 4 июня газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Возгорание произошло на крыше факультета сельского хозяйства Университета Риелло, где проводились ремонтные работы с использованием сварки", - сообщает издание
Один из рабочих, который находился там в момент возгорания, числится пропавшим без вести.
Всех людей эвакуировали из здания. По предварительным данным, жертв среди студентов и работников университета нет.
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