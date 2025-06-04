Азербайджан и Пакистан обсуждают сотрудничество в сфере «зеленой» энергии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром нефти Исламской Республики Пакистан Али Первезом Маликом.

Как сообщили в среду Day.Az в министестве экономики Азербайджана, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, чему способствует политическая воля глав двух государств.

"Было подчеркнуто расширение партнерства двух стран в сфере промышленности, торговли и логистики, отмечена роль регулярно проводимых мероприятий с участием представителей частного сектора в развитии и укреплении взаимовыгодных связей между деловыми кругами.

Стороны обменялись мнениями по вопросам диверсификации экономического партнерства, возможностях сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики и по глобальным энергетическим инициативам и проектам", - говорится в сообщении ведомства.