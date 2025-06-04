Азербайджан планирует увеличить долю ВИЭ в структуре энергопроизводства

В ближайшие два года 30% производства энергии в Азербайджане будет приходиться на возобновляемые источники энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства по регулированию энергетических вопросов Азербайджанской Республики (AERA) Самир Ахундов во время выступления на сессии "Производство электроэнергии и развитие сетевой инфраструктуры: энергоснабжение будущего", проведенной в рамках 30-го, юбилейного Бакинского энергетического форума.

Он отметил, что в настоящее время мощность производства электроэнергии в Азербайджане превышает 8 гигаватт. "Большая часть сегодняшних производственных мощностей поступает традиционно от газовых электростанций. Но эта ситуация скоро изменится. В общей сложности более 30% новых мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в течение следующих двух лет, будут поступать от возобновляемых источников энергии. Это только начало. Азербайджан обладает большим потенциалом с точки зрения возобновляемых источников энергии. Технический потенциал составляет 135 гигаватт по оншору и 157 гигаватт - по оффшору. Экономический потенциал составляет 27 гигаватт по оншору и 38 гигаватт - по оффшору. Чтобы реализовать этот потенциал, уже реализуется ряд проектов. В ближайшие годы ожидается устойчивый и значительный рост в этой сфере", - сказал он.

Председатель Агентства подчеркнул, что в 2024 году в мировом секторе возобновляемых источников энергии более 90% всей мощности, добавленной в течение года, было получено из возобновляемых источников энергии. "Это эффективно и многообещающе и отражает глобальные изменения. Учитывая потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана, верю, что произойдут аналогичные изменения. Новые производственные мощности будут поступать в основном именно из возобновляемых источников и превзойдут традиционные виды энергии. Успех этого перехода зависит от стабильности и мощности электрической сети. Надежная инфраструктура передачи важна для интеграции больших объемов возобновляемых источников энергии в сеть", - сказал он.

С.Ахундов отметил, что в настоящее время в сети не наблюдается перегрузок или нехватки ресурсов: "Но, согласно исследованиям международных консалтинговых компаний, для интеграции больших объемов возобновляемых источников энергии важно укрепление сети. С этой целью в настоящее время реализуются проекты по строительству новых подстанций, линий передачи, расширению существующей инфраструктуры и созданию аккумуляторных систем хранения энергии (BESS). Солнечная и ветровая энергия по своей природе изменчивы, то есть нестабильны. Аккумуляторные системы играют важную роль во время их интеграции. Эти системы обеспечивают стабильность в часы пик за счет снижения нагрузки, регулировки частоты и минимизации потерь энергии".

Он добавил, что тем самым создание аккумуляторных систем хранения энергии является приоритетным. "Проект первого аккумулятора мощностью 250 мегаватт уже запущен и в настоящее время находится на стадии реализации", - сказал С. Ахундов.