Стало известно, сколько газа транспортировано по TAP в Европу

На сегодня по TAP в Европу транспортировано более 47 миллиардов кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Трансадриатического трубопровода (TAP) Лука Скиепатти в ходе выступления на сессии "Нефтегазопроводы - обеспечение энергетической безопасности посредством надежной инфраструктуры", проходящей в рамках 30-го, юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Южный газовый коридор, европейскую часть которого мы представляем, являет собой уникальный маршрут, который связывает добычу газа сегодня и в будущем. Он предлагает очень позитивную возможность расширения для европейского рынка. За последние пять лет он внес значительный вклад в энергетическую безопасность Европы", - сказал Л.Скиепатти.

По его словам, в трудные времена газ поставлялся по TAP вплоть до Молдовы.

"Мы внесли большой вклад в диверсификацию, которая сегодня является приоритетом. Это также стало важным результатом с точки зрения ликвидности для рынка. Ликвидность на рынке также означает небольшое снижение огромного воздействия затрат на электроэнергию для промышленности и домашних хозяйств. Цифры очевидны. На сегодня мы транспортировали в Европу более 47 миллиардов кубометров газа, из которых 39 миллиардов кубометров были поставлены в Италию. В первую очередь, это связано с тем, что мы доверяем надежному, устойчивому и бесперебойному обеспечению газом со стороны Азербайджана. Это основная концепция. Азербайджан доказал Европе, что его добыча газа надежна и устойчива", - отметил Л.Скиепатти.

Он подчеркнул, что для обеспечения бесперебойной работы и обслуживания клиентов были выдвинуты интересные коммерческие предложения, и они были реализованы.

"То есть трубопровод использовался также для других коммерческих возможностей. Сегодня он предоставил 45 клиентам возможность наилучшим образом использовать эту инфраструктуру. Настоящим поворотным моментом стало то, что нам удалось максимально увеличить пропускную способность в рабочих условиях с помощью краткосрочного подхода каждый день. Мы продолжим это делать", - отметил Л.Скиепатти.

По его словам, в долгосрочной перспективе будут представлены дополнительные краткосрочные возможности транспортировки.

"Мы должны отметить, что инфраструктура соответствует высоким стандартам, отличается высоким качеством проектирования и строительства. Чтобы быть надежным, вы должны начать с высоких стандартов проектирования и строительства. Однако на этом останавливаться нельзя - необходимо также внедрять инновации для обеспечения высоких промышленных стандартов. Я хочу привести всего несколько примеров. В Албании у нас есть волоконно-оптическая система для отслеживания геологически опасных зон в режиме реального времени. Также у нас имеется система сейсмического мониторинга в реальном времени для управления рисками в случае землетрясений. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, с помощью дронов и спутниковых снимков, мы лучше понимаем состояние нашего трубопровода и целостность активов. Мы предоставляем систему обнаружения утечек, чтобы предотвратить утечки по всему трубопроводу. У нас есть виртуальный обучающий симулятор для обучения наших сотрудников, особенно диспетчерского персонала. У нас также есть электронная платформа для управления разрешениями на работу. Все эти технологии, инновации обеспечивают ежедневную надежность нашего актива", - отметил Л.Скиепатти.