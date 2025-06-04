Кремль раскрыл детали разговора между Путиным и Трампом

Четвёртый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом длился 1 час 10 минут.

Как передает Day.Az, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Путин и Трамп начали разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины.

Лидеры в ходе беседы высоко оценили усилия спецпредставителя американского лидера в Украине Стивена Уиткоффа в урегулировании конфликта.

Помощник президента РФ по итогам беседы также отметил, что Москва и Киев изучают проекты меморандумов с мирными предложениями, после этого переговоры двух стран могут продолжиться.

По его словам, "в завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный". Президенты договорились продолжить контакты, в том числе по российско-украинскому урегулированию.