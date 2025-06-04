https://news.day.az/society/1758119.html Азербайджан ждут дожди, град и мокрый снег – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 5 июня и до вечера 7 июня в Азербайджане ожидается нестабильная погода - дожди, грозы и даже возможен град. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, дожди начнутся с северных и западных районов страны, охватят и другие регионы и будут идти с перерывами.
Азербайджан ждут дожди, град и мокрый снег – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 5 июня и до вечера 7 июня в Азербайджане ожидается нестабильная погода - дожди, грозы и даже возможен град.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, дожди начнутся с северных и западных районов страны, охватят и другие регионы и будут идти с перерывами. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни, а в горных районах - переход осадков в мокрый снег.
Также ожидается повышение уровня воды в реках. В результате интенсивных осадков в некоторых горных реках могут произойти кратковременные паводки и наводнения.
Ранее был объявлен прогноз погоды на сегодня.
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