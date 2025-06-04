Азербайджан ждут дожди, град и мокрый снег

С 5 июня и до вечера 7 июня в Азербайджане ожидается нестабильная погода - дожди, грозы и даже возможен град.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, дожди начнутся с северных и западных районов страны, охватят и другие регионы и будут идти с перерывами. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни, а в горных районах - переход осадков в мокрый снег.

Также ожидается повышение уровня воды в реках. В результате интенсивных осадков в некоторых горных реках могут произойти кратковременные паводки и наводнения.

Ранее был объявлен прогноз погоды на сегодня.