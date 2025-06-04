Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская община Исфахана устроила провокационное мероприятие. На сборище сепаратистов присутствовал весь обязательный в таких случаях антураж - тетрисная тряпка скончавшейся "нкр", вдохновенные речи, поднятые кулачки, кресты, дяденьки в рясах и солидные дяденьки в галстуках, и даже тетеньки с непокрытой головой. Армянам в Иране, как утверждают соцсети, все можно.

Что там лопочут со сцены и почему лица у собравшихся так сияют вдохновением, догадаться несложено. Все те же сепаратистские арии. Но то, что говорилось, это не есть главный смысл происходящего. Главный смысл - это провокация. Армянство проводит собирушки с "флагами" и речами не для патриотического возбуждения, а для провокации. В данном случае, провокация направлена на то, чтобы столкнуть Баку и Тегеран. Ведь, тиражируя видео со сходки, провокаторы прекрасно знают, что его увидят и соответствующим образом оценят и в Азербайджане.

Недавно в Баку побывал президент Ирана. Визит прошел продуктивно и позитивно, было сделано много важных заявлений, ознаменовавших конец кризиса и новый этап в азербайджано-иранских отношениях. Разве это могло оставить армянство безучастным? Оно активно пользовалось прежними не лучшими отношениями двух этих стран, добавляя масла в этот огонь. Для армянства хорошо все, что плохо для Азербайджана. Армянские мечтатели в период напряженности между Баку и Тегераном воображали себе всякое, фантазировали. Надеялись, что дело дойдет до драки, и они под шумок воспользуются ситуацией и попробуют снова расширить свои границы.

Но отношения двух стран наладились к великому разочарованию армянства. И ему теперь приходится принимать меры, чтобы снова заставить Баку и Тегеран сомневаться в искренности друг друга и конфликтовать.

Мы можем задаться вопросом, почему иранская сторона не возмущена тем фактом, что государственный флаг ИРИ вывешен рядом с тряпкой незаконного кровавого режима, причем уже ликвидированного, но мы не будем его задавать. Думаем, что этот факт будет замечен и без нас. Эти тряпки и воздетые кулачки больше не являются орудием армянства в Иране.

В любом случае, происходящее на видеоролике это лишь жалкий спектакль, который ничего, ну совершенно ничего не способен дать армянскому делу. Разве что, возможность получить очередную затрещину.