В Москве грабители помогли поймать мошенника.

Как стало известно SHOT, ситуация сюр произошла в районе Вешняки в Москве, передает Day.Az.

Двое неизвестных отобрали у 26-летнего мужчины сумку, в которой находилось около 1,5 миллиона рублей. Столичные полицейские быстро нашли грабителей. Деньги изъяли. Возбудили уголовное дело по статье "Грабёж".

Самое интересное раскрылось позже: оказалось, что сумку с деньгами они своровали у "коллеги". Пострадавшим оказался курьер-мошенник, который вёз сумму от обманутого 53-летнего жителя Москвы. Курьера тоже задержали - возбуждено дело по статье "Мошенничество".