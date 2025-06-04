https://news.day.az/world/1758202.html В Москве грабители помогли поймать мошенника - ВИДЕО В Москве грабители помогли поймать мошенника. Как стало известно SHOT, ситуация сюр произошла в районе Вешняки в Москве, передает Day.Az. Двое неизвестных отобрали у 26-летнего мужчины сумку, в которой находилось около 1,5 миллиона рублей. Столичные полицейские быстро нашли грабителей. Деньги изъяли.
В Москве грабители помогли поймать мошенника - ВИДЕО
В Москве грабители помогли поймать мошенника.
Как стало известно SHOT, ситуация сюр произошла в районе Вешняки в Москве, передает Day.Az.
Двое неизвестных отобрали у 26-летнего мужчины сумку, в которой находилось около 1,5 миллиона рублей. Столичные полицейские быстро нашли грабителей. Деньги изъяли. Возбудили уголовное дело по статье "Грабёж".
Самое интересное раскрылось позже: оказалось, что сумку с деньгами они своровали у "коллеги". Пострадавшим оказался курьер-мошенник, который вёз сумму от обманутого 53-летнего жителя Москвы. Курьера тоже задержали - возбуждено дело по статье "Мошенничество".
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