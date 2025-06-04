Самая масштабная со времен Второй мировой войны эвакуация в Кёльне

В немецком Кельне началась крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Большая часть центра города закрыта, чтобы можно было обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы.

В зоне эвакуации находятся более 20 тысяч человек в районе Дойц на восточном берегу реки Рейн.

В зону эвакуации попали больница, два дома престарелых и людей с инвалидностью, множество музеев и штаб-квартира вещательной компании RTL в Германии.

Кельнский собор и главный железнодорожный вокзал города, расположенные на западном берегу Рейна, хотя и не попадают в зону эвакуации, все равно будут затронуты мерами, поскольку с восточным берегом их соединяет мост Гогенцоллерна - самый загруженный железнодорожный мост в Германии - который находится в зоне эвакуации.

Национальный оператор Deutsche Bahn заявил, что ожидает "значительных ограничений в местном и междугороднем сообщении в Северном Рейне-Вестфалии" в связи с эвакуацией.

Железнодорожный вокзал в Дойце, который также предлагает услуги междугороднего сообщения в дополнение к местному общественному транспорту, закрыт.

"Эвакуация - крупнейшее подобное мероприятие с момента окончания Второй мировой войны. Все участники надеются, что обезвреживание будет завершено в течение среды", - говорится в заявлении местных властей.

Пресс-секретарь городской администрации рассказала, что пока невозможно сказать, когда начнется сама операция по обезвреживанию.

С 8 часов утра на дорогах установлены блокпосты. Служащие проверяют, все ли квартиры в опасной зоне, радиус которой составляет около 1000 метров, пусты.

Как отметила пресс-секретарь, может потребоваться несколько часов, чтобы убедиться, что все выехали.

Во всей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия ежегодно находят от 1500 до 2000 неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

Как и многие другие крупные города Германии, Кельн подвергся сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны.