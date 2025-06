Baku Piano Festival 2025 - стартует одно из самых ярких музыкальных событий лета в Баку

Впереди одно из самых ярких музыкальных событий лета в Баку - Baku Piano Festival. С 14 по 28 июня на фестивале дадут концерты известные музыканты из Австрии, Бразилии, Грузии, Нидерландов, Турции, Франции и других стран, сообщили Day.Az организаторы.

В течение двух недель жителей и гостей столицы будет радовать большая концертная программа на любой вкус. Baku Piano Festival 2025 предлагает своим зрителям не только музыку, но и арт-мероприятия, театральную постановку и литературный конкурс. Особая гордость фестиваля - концерт молодых талантов "We are the future", будущих флагманов сцены.

Baku Piano Festival - это не только мастерство исполнения музыкантов-виртуозов, это сама атмосфера фестиваля, где музыка заряжает всех: от исполнителей до зрителей. Каждый участник может найти здесь свое любимое исполнение: для самого притязательного вкуса широкий выбор от бразильских ритмов до танго. May piano inspire you!

Сайт и программа фестиваля:

https://bakupianofestival.com/

Видео:

https://vimeo.com/1090062520/6805e3ddad

