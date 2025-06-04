Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Масудом Пезешкианом

4 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ирана поздравил главу нашего государства, братский и дружественный азербайджанский народ с наступающим священным праздником Гурбан, пожелал нашему народу благополучия и прогресса.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поздравил Президента, братский и дружественный народ Ирана со священным праздником Гурбан, пожелал процветания и прогресса.

Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну, встречи с главой нашего государства в рамках визита и проведенные плодотворные обсуждения.

Президент Азербайджана также высоко оценил проведенные в ходе визита обсуждения.

Во время телефонного разговора было подчеркнуто, что в настоящее время соответствующие государственные структуры двух стран продолжают прилагать усилия для реализации задач, поставленных в ходе официального визита Масуда Пезешкиана в нашу страну. В качестве результата визита были отмечены восстановление авиарейса Баку-Тебриз и увеличение количества рейсов по маршруту Баку-Тегеран, выражена уверенность в том, что это положительно скажется на активизации контактов между нашими народами.

Было подчеркнуто, что в настоящее время в развитии азербайджано-иранских отношений наступил поворотный момент, выражена надежда на то, что совместными усилиями связи между нашими странами в различных сферах будут динамично развиваться.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.