Обнародован состав сборных Азербайджана на чемпионат Европы

С 9 по 15 июня в столице Северной Македонии - Скопье - пройдет чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известны имена азербайджанских борцов, которые представят страну на турнире.

В первые дни соревнований на ковер выйдут представители сборной по греко-римской борьбе. Под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова и тренеров Назима Ахмедова, Расима Агаева и Эльбруса Мамедова честь Азербайджана будут защищать: Абдулрехман Гусейнли (45 кг), Гурбан Меджнунов (48 кг), Эльшад Аббасов (51 кг), Айхан Асадлы (55 кг), Али Назаров (60 кг), Рамиль Мусаев (65 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг), Ниджат Ейлагалиев (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Рихад Ибрагимлы (110 кг).

Затем борьбу продолжат девушки. В составе женской сборной под руководством главных тренеров Хасрета Мамедъярова и Солмаз Адиловой выступят: Назрин Ахмедли (46 кг), Хадиджа Гурбанзаде (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Ульвия Мусаева (57 кг), Эсра Мамедли (61 кг), Фидан Бабаева (65 кг) и Милана Багырзаде (69 кг).

В заключительные дни к турниру присоединятся вольники. Старший тренер Аскерхан Новрузов и тренеры Вахид Мамедов и Яшар Алиев поведут в бой: Омера Усубова (45 кг), Ревана Гасанзаде (48 кг), Рамала Миргусейнли (51 кг), Руслана Ализада (55 кг), Гасана Гасанова (60 кг), Тунара Насибова (65 кг), Ису Юсубова (71 кг), Али Гаджиева (80 кг), Саида Пашаева (92 кг) и Хакима Тагиева (110 кг).

Дневные сессии чемпионата будут начинаться в 12:30 по бакинскому времени, вечерние - в 20:00.

От Азербайджана на турнире также будет работать арбитр первой категории Вугар Шукюров.