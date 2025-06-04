Давка у стадиона в индии: есть погибшие, десятки пострадавших

По меньшей мере 11 человек погибли и еще 50 получили травмы в результате давки, произошедшей в среду близ стадиона для крикета в городе Бангалор на юге Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил целый ряд местных СМИ.

Давка произошла возле стадиона имени Мангалама Чиннасвами, где собрались тысячи фанатов крикета, чтобы отпраздновать первую чемпионскую победу команды Royal Challengers Bengaluru /RCB/ в Индийской премьер-лиге.

"Пострадавшие были доставлены в больницу Боуринг и Леди Керзон, а также в больницу Вайдехи. Семь человек скончались от полученных травм в Боуринг, а еще четверо -- в Вайдехи", -- говорится в сообщении новостного канала News18, базирующегося в Нью-Дели.

RCB завоевали чемпионский титул впервые за 18 лет, что привело к наплыву ликующих болельщиков, заполнивших стадион и прилегающие территории, чтобы увидеть своих кумиров.

Заместитель главного министра штата Карнатака Д. К. Шивакумар подтвердил факт гибели людей, однако не уточнил количество жертв.

"Приношу извинения за давку", -- отметил он. -- "Мы задействовали более 5 тыс. сотрудников. Мы имеем дело с молодой оживленной толпой и не можем применять против них латхи /длинные дубинки, используемые индийской полицией/", -- добавил Д. К. Шивакумар.

Телеканалы показали тысячи людей, некоторые из которых размахивали красными флагами команды, выстроившихся вдоль улиц, ведущих к стадиону, в то время как крикетная команда прибывала к месту проведения на автобусе.