Принята Бакинская декларация о научных обязательствах по деколонизации и репарациям

На международной научной конференции "Имперская структура: между колониальными идеологиями и реалиями", состоявшейся в столице Азербайджана, 3 июня была принята Бакинская декларация о научных обязательствах в вопросах деколонизации и репараций.

Day.Az представляет заявление:

"Мы, как ученые и академики, участвующие в международной научной конференции "Имперская структура: между колониальными идеологиями и реалиями", состоявшейся в Баку 3 июня 2025 года, еще раз заявляем о своей приверженности глобальным ценностям прав человека, справедливости, деколонизации, научной свободы и поиска истины посредством наших научных инициатив и подходов.

Мы признаем важность продолжения научных исследований идеологических, политических, социальных, культурных и экономических последствий колониализма, учитывая его непреходящее наследие в современных обществах, и подчеркиваем решающую роль научных исследований и образования в содействии правильному пониманию колониализма, содействии диалогу и уважению человеческого достоинства и права народов на деколонизацию. Мы признаем, что исторические процессы и структуры колониального правления оказали глубокое, многогранное влияние на континенты, многие из которых еще предстоит полностью изучить. Как ученые, представляющие различные дисциплины, регионы и интеллектуальные традиции, мы подтверждаем важность междисциплинарного сотрудничества и независимого исследования в стремлении к справедливости, миру и расширению прав и возможностей при изучении колониального наследия.

Мы высоко оцениваем Глобальную сеть по исследованиям народов африканского происхождения, созданную по инициативе Постоянным форумом ООН по проблеме лиц африканского происхождения и Группой экспертов по лицам африканского происхождения. Эта сеть направлена на поддержку механизмов ООН по борьбе с расизмом, государств-членов, агентств ООН, гражданского общества, правозащитников и общественности путем объединения исследователей, экспертов по правовым вопросам, экспертов по политике, педагогов, академических учреждений, школ и университетов.

Кроме того, мы подтверждаем важность создания инклюзивных академических платформ, которые вовлекают сообщества, исторически исключенные из академических исследований, в дискуссии по деколонизации и правам человека. Таким образом, мы хотим внести свой вклад в глобальные усилия по систематическому устранению несправедливости и поощрению интеллектуального плюрализма.

Руководствуясь этим подходом и не создавая никаких юридических обязательств, мы поддерживаем и открыто заявляем о своем намерении внести вклад в будущие инициативы научного сотрудничества по деколонизации и репарациям.

С этой целью мы выражаем наше общее намерение создать Международную платформу исследований и знаний по деколонизации с целью укрепления международной научной солидарности, расширения сотрудничества между исследователями, поддержки молодых ученых и содействия обмену знаниями по деколонизации.

Мы призываем международные организации, межправительственные органы, региональные институты и представителей гражданского общества поддержать эту платформу. Такая поддержка будет иметь важное значение для систематического устранения несправедливости, предоставления репараций, достижения устойчивого развития и деколонизации".