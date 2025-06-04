Азербайджанские ВИЭ-проекты помогут сократить выбросы CO₂

Проекты ВИЭ, которые планируется интегрировать в энергосистему, сократят объем выбросов CO2 на 1,6 миллиона тонн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель вице-президента АО "Азерэнержи" Юсиф Гараев во время выступления на сессии "Производство электроэнергии и развитие сетевой инфраструктуры: энергоснабжение будущего", состоявшейся в рамках 30-го, юбилейного Бакинского энергетического форума.

"На освобожденных от оккупации территориях уже эксплуатируются малые гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью около 270 МВт. Очень скоро этот объем будет доведен до 308 МВт уже с подключением станций к сети. Кроме того, в ближайшее время планируется подключить к сети солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, построенную bp. Ветровая электростанция мощностью 240 МВт, которая строится компанией ACWA Power, будет полностью подключена к сети во второй половине этого года. В то же время в рамках мегапроекта, реализуемого MASDAR, две солнечные и одна ветровая электростанция с общей установленной мощностью 1 ГВт будут подключены к сети с первой половины 2026 года. Кроме того, в ближайшем будущем мощность ТЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре будет увеличена до 471 МВт", - сказал он.

Ю.Гараев отметил, что вместе с эксплуатируемыми в настоящее время объектами ВИЭ установленная мощность превысит 2 ГВт. "В рамках этих проектов объем выбросов CO2 в окружающую среду будет сокращен примерно на 1,635 миллиона тонн", - сказал он.