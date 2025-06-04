https://news.day.az/society/1758061.html Определено время праздничного намаза в Азербайджане Обнародовано время совершения праздничного намаза в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде. По его словам, 6 июня во всех центральных мечетях страны будут совершены намазы по случаю Гурбан байрамы.
Определено время праздничного намаза в Азербайджане
Обнародовано время совершения праздничного намаза в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.
По его словам, 6 июня во всех центральных мечетях страны будут совершены намазы по случаю Гурбан байрамы. Праздничный намаз в мечети Аждарбей в столице состоится в 08:00, а в мечети Тезепир - в 09:00.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане на Гурбан байрамы 4 дня будут нерабочими.
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