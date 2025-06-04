Определено время праздничного намаза в Азербайджане

Обнародовано время совершения праздничного намаза в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, 6 июня во всех центральных мечетях страны будут совершены намазы по случаю Гурбан байрамы. Праздничный намаз в мечети Аждарбей в столице состоится в 08:00, а в мечети Тезепир - в 09:00.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане на Гурбан байрамы 4 дня будут нерабочими.