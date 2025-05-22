https://news.day.az/society/1754691.html Азербайджанцев ждут длинные выходные в июне - ДАТЫ Жителей Азербайджана в июне ждут сразу четыре нерабочих дня. Как сообщает Day.Az, нерабочими днями будут 6, 7, 8 и 9 июня. Причина - совпадение праздничных и выходных дней. Так, 6 и 7 июня в Азербайджане будет отмечаться праздник Гурбан.
Азербайджанцев ждут длинные выходные в июне - ДАТЫ
Жителей Азербайджана в июне ждут сразу четыре нерабочих дня.
Как сообщает Day.Az, нерабочими днями будут 6, 7, 8 и 9 июня. Причина - совпадение праздничных и выходных дней. Так, 6 и 7 июня в Азербайджане будет отмечаться праздник Гурбан.
Как указано в Трудовом кодексе и решении Кабинета Министров, если праздничный день попадает на субботу, то следующий понедельник будет выходным. Именно поэтому 9 июня добавлен к выходным днями.
Таким образом, нерабочими днями будут 6 по 9 июня включительно.
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