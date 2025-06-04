https://news.day.az/society/1758016.html Землю снова охватят магнитные бури - Дата Очередная магнитная буря накроет Землю 5 июня. Как передает Day.Az, об этом на официальном сайте Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук предупреждают российские ученые. Отмечается, что буре присвоен уровень G1, что означает - волнение будет слабым.
Землю снова охватят магнитные бури - Дата
Очередная магнитная буря накроет Землю 5 июня.
Как передает Day.Az, об этом на официальном сайте Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук предупреждают российские ученые.
Отмечается, что буре присвоен уровень G1, что означает - волнение будет слабым. Пик бури ориентировочно придется на 07:00 по бакинскому времени.
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