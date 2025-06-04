Землю снова охватят магнитные бури

Очередная магнитная буря накроет Землю 5 июня.

Как передает Day.Az, об этом на официальном сайте Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук предупреждают российские ученые.

Отмечается, что буре присвоен уровень G1, что означает - волнение будет слабым. Пик бури ориентировочно придется на 07:00 по бакинскому времени.