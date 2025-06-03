В рамках "Года культурной столицы СНГ" в Лачине состоялся гала-концерт

3 июня в городе Лачин после церемонии открытия года "Культурная столица СНГ - 2025" состоялся гала-концерт.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.

Концерт, состоявшийся на сцене, построенной на берегу реки Хакаричай, посмотрели официальные лица Азербайджана и ряда стран-участниц СНГ, а также жители Лачина, вернувшиеся в отчие края.

Концертная программа началась с "Азербайджанской сюиты" в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца. В исполнении ансамбля были представлены танцы "Гайтагы" и "Узундере".

Певица Сабина Арабли исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин" в сопровождении Рафаэля Аскерова (балабан).

В исполнении ансамбля кыргызского танца "Дилгир" был представлен танец "Гыргыз чырогу".

В концертной программе также большое место было отведено уникальному творческому наследию великого композитора Узеира Гаджибейли, 140-летие которого отмечается в этом году распоряжением главы государства. Заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнил романс композитора "Сенсиз". Затем он с заслуженной артисткой Инарой Бабаевой исполнил дуэт из оперетты "Аршин мал алан".

В сопровождении казахстанского фольклорно-этнографического ансамбля "Кулансаз" Накипбек Джараз, Джексембил Адилет и Ашимов Нурлан исполнили песню "Оз элим".

Красок концерту добавили студенты Белорусского университета искусств, исполнив белорусский народный танец "Лявониха".

Народная артистка Симара Иманова исполнила песню "Карабах" Бахрама Насибова, заслуженный артист Хайям Мустафазаде - песню "Голубая вечность" Муслима Магомаева, а таджикский певец Афзал Сафарзода - песню "Дилбари ман".

В исполнении государственного ансамбля "Гая" были представлены народная песня "Лачин" и песня Васифа Адыгезалова "Mən gəzirəm hər yanı".

Народный ансамбль песни и танца "Воронежские девчата" исполнил песню "Кружева". Узбекский ансамбль "Шодлик" представил композицию "Узбекистан гюльдастасы".

Гала-концерт завершился песнями "Qarabağım" и "Şən Azərbaycanım" в исполнении народного артиста Полада Бюльбюльоглу. Выступление сопровождалось исполнением участников Азербайджанского государственного ансамбля танца.

Все музыкальные и танцевальные номера были встречены аплодисментами зрителей.