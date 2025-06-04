Азербайджан и Гвинея-Бисау разработают дорожную карту в области энергетики

Между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау согласована разработка дорожной карты в сфере энергетики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"На встрече с министром окружающей среды, биоразнообразия и климатической деятельности Республики Гвинея-Бисау Вириато Луисом Соарешем Кассамой были обсуждены возможности сотрудничества по обмену богатым опытом Азербайджана в сферах нефтегазовой отрасли, электроэнергетики и регулирования энергетики, а также по развитию кадрового потенциала. В связи с этим было достигнуто соглашение о подготовке дорожной карты, организации встреч экспертов и проведении семинаров",- отмечается в публикации министра.

Ранее мы сообщали, что между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау подписан меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства.