https://news.day.az/society/1758066.html

На этой территории временно не будет газа

В части Джульфинского района не будет газа. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Газоэксплуатационную службу Нахчыванской Автономной Республики. Сегодня с 15:00 в связи с ремонтными работами газоснабжение в селе Кырна Джульфинского района будет приостановлено. После завершения работ подача газа будет восстановлена.