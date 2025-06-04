На этой территории временно не будет газа

В части Джульфинского района не будет газа.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Газоэксплуатационную службу Нахчыванской Автономной Республики.

Сегодня с 15:00 в связи с ремонтными работами газоснабжение в селе Кырна Джульфинского района будет приостановлено.

После завершения работ подача газа будет восстановлена.