https://news.day.az/society/1758066.html На этой территории временно не будет газа В части Джульфинского района не будет газа. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Газоэксплуатационную службу Нахчыванской Автономной Республики. Сегодня с 15:00 в связи с ремонтными работами газоснабжение в селе Кырна Джульфинского района будет приостановлено. После завершения работ подача газа будет восстановлена.
На этой территории временно не будет газа
В части Джульфинского района не будет газа.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Газоэксплуатационную службу Нахчыванской Автономной Республики.
Сегодня с 15:00 в связи с ремонтными работами газоснабжение в селе Кырна Джульфинского района будет приостановлено.
После завершения работ подача газа будет восстановлена.
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