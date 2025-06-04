Перформанс азербайджанского оркестра под управлением американского дирижера

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением американского дирижёра Сиксто Монтесиноса, сообщает Day.Az.

Вечер стал настоящим праздником для всех ценителей камерной музыки и поклонников мировой классики. Оркестр, носящий имя легендарного азербайджанского композитора Гара Гараева, уже давно завоевал любовь и уважение публики своим мастерством и тонким музыкальным вкусом. Под виртуозным руководством американского дирижёра Сиксто Монтесиноса и под аккомпанемент концертмейстера Узеира Мамедова оркестр подарил слушателям настоящее музыкальное путешествие сквозь века и стили. Уникальный стиль исполнения подчеркнул каждый штрих в музыкальных произведениях, подарив слушателям по-настоящему эмоциональное и выразительное исполнение.

В программе вечера звучали шедевры мировой классики: лиричная "Серенада для струнных" Эдварда Элгара, нежный и изящный "Air" из Оркестровой сюиты №3 Иоганна Себастьяна Баха, драматичная и страстная композиция Николаса Джеймса "Don Juan: A su merced Don Jose", а также завораживающая "Simple Symphony" Бенджамина Бриттена.

Этот концерт стал настоящим торжеством искусства, где каждое произведение рассказывало свою уникальную историю, а талантливые музыканты мастерски воплощали замыслы великих композиторов. Публика тепло принимала каждый номер, отмечая гармонию и тонкость исполнения, которая позволяет услышать в классике новое звучание.

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