Возбуждены уголовные дела в связи c массовой вырубкой деревьев

- ущерб на десятки тысяч манатов

На основании обращений граждан в Управлении досудебного производства Генеральной прокуратуры Азербайджана были проведены проверки по фактам незаконной вырубки деревьев в пяти городах и районах страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, расследования проходили в Баку (Насиминский район, улица Гусейнбалы Алиева, 40), Сумгайыте (поселок Гаджи Зейналабдин, улица Саттара Бахлулзаде), Губе (проспект Гейдара Алиева), вблизи села Карадонлу Имишлинского района, а также в селе Икинджи Хаджаллы Бардинского района.

В результате проверок были выявлены факты незаконного уничтожения 239 деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Общий ущерб, нанесенный природе, превышает 45 тысяч манатов.

По каждому из выявленных случаев возбуждены уголовные дела по статье 259.1 Уголовного кодекса Азербайджана (незаконная вырубка деревьев и кустарников, повлекшая значительный ущерб). Материалы направлены в соответствующие следственные органы для проведения предварительного следствия.

Генпрокуратура призывает граждан быть активными в борьбе с экологическими правонарушениями, защищать природу и незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях, представляющих угрозу окружающей среде.

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