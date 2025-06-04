В Алжире может быть создан центр азербайджанского языка

В алжирском университете может быть создан центр азербайджанского языка.

Как передает Day.Az, об этом во время лекции на тему "Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений" заявил руководитель научно-исследовательской работы в Университете "Алжир-2" Чакиб Бенхафри.

Отметив, что в данный момент в университете "Алжир-2" более двух тысяч студентов изучают турецкий язык, он сказал: "Нам необходимо налаживать связи между нашими обществами и действовать совместно. Прежде всего, Азербайджанская Республика - это тюркское государство. Именно поэтому нас интересует азербайджанское общество, в котором совместно живут разные этнические группы",- добавил он.