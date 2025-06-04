В Японии сократилась рождаемость

В Японии девятый год подряд снижается рождаемость, в 2024 году в стране впервые за историю наблюдений родились менее 700 тыс. человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Уровень рождаемости в Японии снизился в 2024 году девятый год подряд, достигнув очередного исторического минимума, что подчеркивает колоссальную проблему, стоящую перед правительством. Общее число рождений сократилось примерно до 686 тыс. Общее число смертей составило около 1,61 млн, что привело к чистому сокращению населения примерно на 919 тыс.", - говорится в материале.

По данным издания, общий коэффициент рождаемости снизился до 1,15 ребенка на женщину по сравнению с 1,2 годом ранее и стал самым низким показателем за всю историю наблюдений с 1947 года.

Власти страны серьезно обеспокоены падением уровня рождаемости и пытаются предпринимать меры для улучшения демографической ситуации, пишет Bloomberg.

При этом уточняется, что большую нагрузку в стране испытывает государственная пенсионная программа, так как число работающих людей сокращается, а число получателей пенсии растет.

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