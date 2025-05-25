В Токио наблюдается рост числа ночующих в кафе среди молодёжи

В Японии порядка 200 тыс. человек не имеют постоянного жилья и ночуют на крышах зданий и даже в манга-кафе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на собственный анализ.

В публикации говорится, что проблема с жильем произошла в стране после экономического кризиса 1990-х и оказала большое влияние на молодежь. По данным журналистов, высокие цены на жилье делают ситуацию критической.

"Аренда даже небольшой студии в Японии обходится недешево: в центральных районах ее стоимость составляет от 80 тыс. иен, а в более отдаленных варьируется от 50 до 70 тыс. иен в месяц", - говорится в сообщении.

Японские экономисты объяснили, что проблема с жильем среди молодых людей возникла из-за того, что текущий рост зарплат не сопоставим со стремительным подорожанием жилья.

Ранее мы сообщали, что в Японии предложили взимать плату с туристов за спасательные операции на Фудзи.