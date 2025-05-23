В Японии предложили взимать плату с туристов за спасательные операции на Фудзи

В связи с увеличением числа альпинистов, застрявших на горе Фудзи, когда гора закрыта для посещения, власти префектуры Яманаси рассматривают возможность взимания платы за спасательные операции с использованием вертолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, местные власти поставили под сомнение использование государственных средств для спасения людей, попавших в беду в межсезонье. Префектура надеется отучить альпинистов от восхождений в межсезонье, заставив тех, кого спасают, оплачивать расходы.

По словам представителей префектуры, власти префектуры изучают пример префектуры Сайтама, которая взимает плату за спасение людей в горах с помощью вертолетов для предотвращения стихийных бедствий, и рассматривают возможность введения подобной системы.

Правительство префектуры также решит вопрос о том, взимать ли плату за спасение на других горах, помимо Фудзи, например, в Японских Альпах.

В апреле в межсезонье с горы Фудзи дважды за неделю был спасен студент университета китайской национальности, что вызвало критику со стороны мэров городов Фудзиномия (префектура Сидзуока) и Фудзиёсида (префектура Яманаси), которые заявили, что существует тенденция случайного обращения в службу спасения с помощью смартфонов.

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