В самолетах хотят сделать стоячие места

Бюджетные авиакомпании собираются ввести в эксплуатацию стоячие места в 2026 году после прохождения оценки безопасности.

Как сообщает Day.Az, это экономный ход, который наверняка разделит отдыхающих, но, как сообщается, несколько бюджетных авиакомпаний введут варианты сидений, где можно находиться в самолете только стоя, в следующем году.

Согласно сообщениям, мягкие сиденья в стиле велосипедных, которые позволяют пассажирам наклоняться под углом, не садясь полностью, теперь соответствуют требованиям правил и прошли оценку безопасности.

Эти кресла увеличат пассажировместимость на 20 процентов и, по всей видимости, вступят в эксплуатацию в 2026 году на рейсах продолжительностью до двух часов.

Ранее сообщалось, что самолет 10 минут летел без пилота за штурвалом.