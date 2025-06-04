Новый президент Кореи приступил к полномочиям

Срок полномочий нового президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна начался 4 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Чунан ильбо".

Было созвано пленарное заседание центральной избирательной комиссии (ЦИК) для официального подведения итогов выборов и их признания.

"Сейчас 06:21, центральная избирательная комиссия провозглашает избранным Ли Чжэ Мёна", - сказал председатель ЦИК Но Тхэ Ак и воспользовался церемониальным молотком. В этот момент официально начался президентский срок Ли Чжэ Мёна. 4 июня состоится инаугурация, как предполагается, в упрощенной форме.

Изначально заседание ЦИК ожидалось примерно на час позднее, но подсчет голосов завершился раньше, чем предполагалось. По итогам обработки 100% бюллетеней Ли Чжэ Мён, представлявший во время предвыборной кампании оппозиционную Демократическую партию "Тобуро", набрал 49,4% голосов, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су - 41,1%. Представитель Партии новых реформ Ли Чжун Сок получил 8,3% голосов. Явка составил 79,4%.

Нынешние внеочередные выборы вызваны отрешением Юн Сок Ёля от должности президента и, в отличие от обычной ситуации, не подразумевают длинного переходного периода между выборами и вступлением в должность. В 2022 году выборы состоялись 9 марта, а инаугурация прошла 10 мая.