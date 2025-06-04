В Милли Меджлисе заявили о преимуществе обязательного внедрения централизованных систем отопления

Сегодня работы по благоустройству ведутся во всех городах и районах нашей страны. Улучшаются условия жизни граждан. Реализуются комплексные меры по их трудоустройству. Все это - результат последовательной и успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова во время выступления на общественных слушаниях парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии по законопроекту "О теплоснабжении".

Депутат подчеркнула, что в стране создается больше возможностей для более комфортного проживания людей.

"Для этого в первую очередь необходимо совершенствовать законодательную базу. Законопроект, который мы обсуждаем сегодня, - первый нормативный акт, определяющий правовые, экономические и организационные основы системы теплоснабжения. Это крайне актуальная тема", - сказала Х.Гусейнова.

Она отметила, что введение обязательных систем централизованного теплоснабжения приведет к серьезным изменениям в этой сфере. В результате будут экономиться энергоресурсы, сокращаться выбросы в окружающую среду. "Думаю, что необходимо принятие этого закона для построения более безопасной, экологически чистой, оптимальной системы теплоснабжения, позволяющей экономить энергоресурсы", - заключила депутат.