Гендиректор раскрыл приоритеты стратегии SOCAR Türkiye

Искусственный интеллект и кибербезопасность являются приоритетами стратегии SOCAR Türkiye.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация - это не просто модный тренд, а необходимость. "Без него невозможно развивать мотивацию, рентабельность, привлекать таланты и формировать культуру будущего", - сказал он.

Ибадов также рассказал о проектах SOCAR Türkiye, таких, как внедрение ИИ-решений для обнаружения аномалий, цифровизация процессов на нефтеперерабатывающих заводах и программах подготовки кадров. Он подчеркнул, что одной цифровой грамотности сотрудников уже недостаточно - необходима цифровая поточность.

Ранее мы сообщали, что между SOCAR и MOL Group подписано соглашение.