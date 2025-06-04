https://news.day.az/sport/1758076.html Азербайджанские каратисты отправятся в Хорватию Команда Азербайджана по каратэ примет участие в Юношеской лиге, которая пройдет 26-29 июня в Порече (Хорватия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку вошли 13 спортсменов, выступающие в различных возрастных категориях - до 14-ти лет, юноши, юниоры и каратисты до 21-го года.
Азербайджанские каратисты отправятся в Хорватию
Команда Азербайджана по каратэ примет участие в Юношеской лиге, которая пройдет 26-29 июня в Порече (Хорватия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку вошли 13 спортсменов, выступающие в различных возрастных категориях - до 14-ти лет, юноши, юниоры и каратисты до 21-го года.
Среди них будут и те, кто уже имеет опыт в соревнованиях премьер-лиги. Это Фарид Савадов (60 кг) и Рашид Сулейманов (75 кг).
В Юношеской лиге ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 78-ми стран.
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