Первый в мире атомный авианосец спишут в утиль

Военно-морские силы (ВМС) США впервые в истории заключили контракт с частной компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services на утилизацию атомного авианосца - корабля Enterprise ("Энтерпрайз").

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал The Aviationist.

Сумма сделки составила 536,7 миллиона ​​долларов. Утилизация первого в мире атомного авианосца, несшего службу с 1961 по 2012 годы, пройдет в порту города Мобил штата Алабама. Партнером NorthStar Maritime Dismantlement Services по утилизации авианосца выступит компания Modern American Recycling and Radiological Services (MARRS).

Работы по контракту планируется завершить к ноябрю 2029 году. По данным ВМС США, демонтаж корабля частным подрядчиком, а не государственной верфью, позволит сэкономить 1 миллиард долларов.

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