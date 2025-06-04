https://news.day.az/politics/1758103.html Гарегина пускают в расход В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о противостоянии Пашиняна и армянской церкви. Day.Az представляет публикацию: Война вокруг католикоса всех армян Гарегина Второго становится армянской мировой. Сначала его измордовали армянские власти: Пашинян и его команда целую неделю катаются по Гарегину катком.
Гарегина пускают в расход
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о противостоянии Пашиняна и армянской церкви.
Day.Az представляет публикацию:
Война вокруг католикоса всех армян Гарегина Второго становится армянской мировой.
Сначала его измордовали армянские власти: Пашинян и его команда целую неделю катаются по Гарегину катком.
А вот сегодняшнего поворота событий армянский католикос точно не ожидал. Ладно власти - но и армянская оппозиция решила, что Гарегин - отработанный материал. Кочарян с Багратом чуть ли не открыто обсуждают, "кого бы" посадить на престол Гарегина после его отставки.
И с кем теперь католикосу бороться?
Автор карикатуры - HSF
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре