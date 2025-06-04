Гарегина пускают в расход

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о противостоянии Пашиняна и армянской церкви.

Day.Az представляет публикацию:

Война вокруг католикоса всех армян Гарегина Второго становится армянской мировой.

Сначала его измордовали армянские власти: Пашинян и его команда целую неделю катаются по Гарегину катком.

А вот сегодняшнего поворота событий армянский католикос точно не ожидал. Ладно власти - но и армянская оппозиция решила, что Гарегин - отработанный материал. Кочарян с Багратом чуть ли не открыто обсуждают, "кого бы" посадить на престол Гарегина после его отставки.

И с кем теперь католикосу бороться?

Автор карикатуры - HSF