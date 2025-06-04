В Баку задержали завербованных через соцсети наркокурьеров

Сотрудники Управления полиции Сабунчинского района Баку провели очередную операцию против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате были задержаны семь жителей столицы, занимавшиеся наркокурьерством. Все они привлечены к уголовной ответственности.

Среди задержанных - ранее судимые 43-летний Ильяс Гусейнзаде, 32-летний Илькин Алиев, 49-летний Фахраддин Кязымов, 31-летний Гюлага Джафаров, 32-летняя Наргиз Гулиева, 57-летний Ширзад Ширинов и 39-летний Анар Юсифов.

У них было изъято в общей сложности 18 килограммов наркотических и психотропных веществ - героин, марихуана, опиум и метамфетамин.

Все подозреваемые признались, что к наркокурьерской деятельности были вовлечены через социальные сети. Их связали с гражданами Ирана, которые обещали крупные денежные вознаграждения за участие в этой схеме.

Отметим, что с начала года сотрудники полиции Сабунчинского района изъяли в ходе различных операций 56 килограммов наркотиков из незаконного оборота.

По фактам возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Баку изъято 9 килограммов наркотиков.