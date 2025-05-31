Изъято 9 килограммов наркотиков в Баку

Полиция продолжает активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков - в результате очередных операций в столице было изъято около 9 килограммов запрещенных веществ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана.

Операции прошли на территории Абшеронского и Сабунчинского районов. В ходе рейдов были задержаны трое человек: 29-летняя женщина, ранее судимый 57-летний Ш.Ширинов и 21-летний А.Бадерли.

У задержанных обнаружены и изъяты героин, марихуана, а также психотропное вещество метамфетамин - общий вес наркотических средств составил почти 9 килограммов.

По фактам ведется расследование.

Ранее в Азербайджане раскрыли преступление 10-летней давности.